Смерть псковича в стационаре инфекционной больницы заинтересовала Следственный комитет

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Сегодня утром, 21 апреля, в стационаре Псковской областной инфекционной больницы умер пациент, сообщили в комитете по Здравоохранению Псковской области, пишет официальный telegram-канал региона.

Медперсонал сообщает – смерть наступила в 6 утра. Причина смерти на данный момент неизвестна, но есть несколько версий произошедшего. Они не связаны с работой персонала инфекционной больницы. Смерть по причине профессиональной деятельностью медперсонала не рассматривалась.

В настоящий момент следственный отдел по городу Пскову СУ СК России по Псковской области проводит доследственную проверку по смерти пациента.

На месте работают представители УМВД, СК и криминалисты. Родственникам будет оказана психологическая помощь.