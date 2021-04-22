Победительница первых лет «Губернаторского дневника» рассказала, как изменилась ее жизнь после встречи с губернатором

. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Победительница «Губернаторского дневника» 2016/2017 года Алина Тимофеева рассказала «Комсомольской правде – Псков», что она почувствовала на чаепитии с губернатором, и как изменилась её жизнь после этой встречи.

Алина рассказала, что ожидания от встречи с губернатором совпали с реальностью. Ребята за кружкой чая беседовали с главой региона об их успехах и планах на будущее.

«Атмосфера дружеской беседы с долькой официального мероприятия - отличное сочетание», – отмечает победительница.

Девушка поделилась, что особенно волнительным моментом было для нее сесть в кресло губернатора:

«Испытываешь гордость не только за свои успехи, но и родителей, учителей, благодаря которым удаётся достигать таких результатов», – рассказала Алина.

Алина в кресле губернатора Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Алина поделилась с «Комсомолкой», что в её памяти до сих пор осталась фраза экс-губернатора Андрея Анатольевича Турчака: «Уверен, что регион в надежных руках. У него прекрасное будущее».

В детстве девушка мечтала стать юристом и переехать в Санкт-Петербург. Но осталась на своей родине – в Псковской области и поступила на направление «Реклама и связи с общественностью» в Псковский государственный университет.

«Встреча и слова Андрея Анатольевича о том, что региону нужны такие специалисты, в какой-то степени поспособствовали тому, что я осталась на своей малой Родине, – рассказывает Алина, – Не жалею, так как занимаюсь тем, что мне нравится и чем хотелось бы заниматься в дальнейшем!»

Для тех, кто уже побывал на чаепитии с губернатором, Алина дает напутствие:

«Победителям акции желаю, чтобы они, прежде всего, самореализовались, как личности, ставили перед собой чёткие цели и успешно их достигали, несмотря на трудности».

Тем, кто только собирается подать бланк, Алина желает не бояться и пробовать.

«Даже если с первого раза не получится – пробовать снова и снова. Мне понадобилось почти 2 года участия в данной акции, чтобы одержать победу!»