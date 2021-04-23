Модель, отличница, многогранная личность: как после встречи с губернатором изменилась жизнь победительницы «Губернаторского дневника»

. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Дважды ставшая победительницей акции «Губернаторский дневник» Мария Пуговкина рассказала «Комсомольской правде – Псков» о встрече с губернатором и работе моделью.

Мария является победительницей первых лет «Губернаторского дневника». Трудолюбивой псковичке удалось дважды победить в акции в 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах. С того момента прошло уже много времени, но впечатления о чаепитии с губернатором остались в памяти девушки такими же яркими.

«Многое изменилось за этот период! Но я до сих пор помню свои ощущения: губернатор – это такой же человек. Живой. Было впечатление, что я разговариваю со знакомым моих родителей, или что-то в этом роде. Я думала, что буду больше волноваться. Единственное, что смущало – это камеры повсюду», – делится отличница.

Победительница акции продолжает удивлять своей целеустремленностью и стремлением к освоению новых хобби. За прошедшие годы Мария Пуговкина успела стать успешной юной моделью:

«Я уже три года работаю моделью и являюсь лицом своего агентства. Как я к этому пришла? Да как и ко всему остальному хорошему в моей жизни, – смеется Мария, – нашла информацию и решила попробовать себя. И оказалась в ударе».

Мария Пуговкина. Фото Марины Агафоновой

Однако Мария Пуговкина отмечает, что помимо моделинга в её жизни присутствует много других интересов. Поэтому девушка не ограничивает себя понятиями «модель» или «отличница». После встречи с губернатором, девушка почувствовала, что перед ней на самом деле открыты широкие горизонты:

«Я поняла, что есть возможности за гранью школы и дома. И за эти возможности надо хвататься», – улыбается Мария.

Мария Пуговкина решила пожелать победителям и участникам «Губернаторского дневника» того же, что желает себе:

«Занимайтесь тем, что действительно важно, не распыляясь на множество различных занятий, – призывает Мария. – А если не уверены в своих желаниях – пробуйте что-то экстраординарное с расчётом на будущее в той или иной сфере. И да, сложно поверить, но оценки действительно не самое главное!»