Еще 65 человек заболели коронавирусом в Псковской области

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За последние сутки текст на коронавирус подтвердился еще у 65 человек. Об этом сообщил Губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 36 тысяч 112 человек. С начала пандемии из медучреждений в связи с излечением от коронавируса выписались 26 тысяч 635 человек. За прошедшие сутки 213 жителей Псковской области вылечились от коронавирусной инфекции.

Согласно подсчетам COVID-центра Псковской области, за время пандемии 346 тысяч 926 человек сделали тест на коронавирус. Еще 1587 исследований было проведено за последние сутки.

Обнаружены два новых очага в вузе и школе.