Вечные огни проверили специалисты компании «Газпром газораспределение Псков»

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Работоспособность вечных огней Псковской области проверили специалисты АО «Газпром газораспределение Псков». Об этом сообщили в компании, пишет ПАИ.

Данное событие приурочено к всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», иницивторами которой выступили ООО «Газпром межрегионгаз». Акция проводится с 2015 года. Её суть заключается в проверке специалистами целостности газопроводов и всех соединений, регулировании процесса сжигания газа и техническом обслуживании газовых горелок Вечных огней в преддверии Дня Победы.

Кроме того, специалистами занимаются реконструкцией памятников, газификацией и переводом мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на сетевое.