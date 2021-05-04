Снежное утро встретили жители Струг Красных

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Сегодня, 4 мая, утром в Стругах Красных после дождя начался снегопад. Об этом сообщили в газете «Струги».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал такое развитие событий еще в апреле и уведомил, что в средней полосе России считается нормальным явлением выпадение осадков в виде снега не только в мае, но и в июне.

Следует отметить, что такой снег обычно быстро тает, поскольку земля к этому времени хорошо прогревается.

«Установление снежного покрова в мае после снегопада - невероятно редкое событие. В последний раз в первой половине мая серьезные снегопады были в 2017 году. Тогда снег действительно лег – установился временный снежный покров. В целом же, по статистике, снег в мае выпадает примерно раз в два-три года. Поэтому исключать того, что и нынешний май не преподнесет сюрпризов, нельзя», – рассказывает Вильфанд «Российской газете».