Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Великих Луках

Фото из группы ВСПК «Маргелов»

Великолучане могут поучаствовать в акции «Георгиевская ленточка» с 27 апреля по 9 мая. Об этом сообщили в социальных сетях ВСПК «Маргелов».

В Великих Луках было создано несколько точек, где жители города могут получить не только георгиевскую ленточку, но и книгу «Улицы героев».

Акция проводится воспитанниками ВСПК «Маргелов» при сотрудничестве с Псковской региональной общественной организацией «Объединения ветеранов в Афганистане» и отделом по молодежной политике Управления образования.