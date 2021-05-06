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Общество6 мая 2021 10:58

Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Великих Луках

Ольга ЗУЕВАОльга ЗУЕВА
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Фото из группы ВСПК «Маргелов»

Фото из группы ВСПК «Маргелов»

Великолучане могут поучаствовать в акции «Георгиевская ленточка» с 27 апреля по 9 мая. Об этом сообщили в социальных сетях ВСПК «Маргелов».

В Великих Луках было создано несколько точек, где жители города могут получить не только георгиевскую ленточку, но и книгу «Улицы героев».

Акция проводится воспитанниками ВСПК «Маргелов» при сотрудничестве с Псковской региональной общественной организацией «Объединения ветеранов в Афганистане» и отделом по молодежной политике Управления образования.

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