29,5 тысяч псковичей уже проголосовали за объекты благоустройства

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Жители Псковской области продолжают принимать участие в отборе объектов благоустройства региона. На настоящий момент в онлайн-голосовании сделали свой выбор уже 29,5 тысяч человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковские новости».

Лидирующие позиции в голосовании за объекты благоустройства заняли жители Пскова, Великих Лук и Невельского района. Новоржевский район на данный момент отдал меньше всего голосов.

К голосованию представлены 96 территорий. Жители области могут отдать свой голос до 30 мая. Набравшие наибольшее число голосов проекты будут внесены в список для благоустройства на следующий год

Принять участие в отборе объектов благоустройства региона и отдать свой голос можно на сайте 60.gorodsreda.ru, пройдя решисрацию через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуги».