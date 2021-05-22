Актриса Юлия Пересильд угостила ведущую Первого канала псковским сбитнем

Юлия Пересильд и Наташа Барбье|Кадр из программы На дачу!

Сегодня, 22 мая, на Первом канале в эфир вышел выпуск программы «На дачу!» с актрисой, уроженкой Псковской области Юлией Пересильд. В эфире программы Юлия угостила ведущую Наташу Барбье псковским сбитнем и чаем с самовара.

Кадр из программы На дачу!

«Почему псковским? Потому что Юля родом из этого чудесного города. Как говориться - "мы пскопские"» - объяснил выбор Юлии Пересильд ведущий программы.

Юлия Пересильд с мамой и дочерьми |Кадр из программы На дачу!

Наташа Барбье расспросила актрису о том, что ее связывает с Псковской землёй. Юлия вместе с мамой Ириной Пересильд вспомнили дачный домик на хуторе под Псковом, где была настоящая русская печь и «водичка с колонки». И призналась, что все ее сценические образы непременно вдохновлены Псковской землёй.