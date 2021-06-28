Рейд по проверке масочного режима провели в автобусах Пскова

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Сегодня, 28 июня, в Пскове проверили, как соблюдают масочный режим в общественном транспорте, пишет ПАИ.

В рейде поучаствовали сотрудники комитета, полиция и представители средств массовой информации. Большинство пассажиров находились в масках или надевали их при входе проверяющих в автобус. Гражданам напомнили о требованиях, введенных в связи с пандемией коронавируса. Также псковичи получили памятки о профилактике опасного заболевания.

Нарушение пассажирами требований Роспотребнадзора и указа губернатора влечет составление протокола об административном правонарушении сотрудниками полиции. Штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей ждет нарушителей.