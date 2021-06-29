Пятый случай бешенства животных зарегистрирован в Псковской области

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В Великолукском районе врачи-ветеринары останавливают распространение бешенства. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила начальник отдела по противоэпизоотическим мероприятиям комитета ветеринарии Псковской области Евгения Борисова.

Пятый случай бешенства животных с начала 2021 года зарегистрировали в деревне Овсище сельского поселения «Переслегинская волость» Великолукского района. Заболевание обнаружили у домашней собаки. Она накинулась и покусала ребенка, заразив бешенством.

«С начала года в Псковской области зафиксировано 5 случаев бешенства у животных. Все, кроме одной собаки, были дикими животными, зачастую это енотовидные собаки. В данный момент статистика заражений держится на уровне нормы для нашего региона. В год может быть выявлено порядка 10-11 особей с бешенством», – сообщила Евгения Борисова.

По словам специалиста, Переслегинскую волость, где обнаружили домашнюю собаку с бешенством, губернатор Псковской области внес в протокол неблагоприятных пунктов. Теперь в этом месте ветеринарам необходимо в кратчайшие сроки провести массовую вакцинацию для профилактики распространения инфекции.

Ветеринары ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам» обходят подворья и вакцинируют восприимчивых животных, а также привитых более 180 дней назад. На данный момент привито около сотни собак и кошек. Жителей Переслегинской волости ветеринары оповещают о случившемся и раздают листовки, предупреждающие об опасности и профилактике бешенства.