Собака с бешенством покусала ребенка в Великолукском районе

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В деревне Овсище сельского поселения «Переслегинская волость» Великолукского района собака с бешенством покусала ребенка. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила начальник отдела по противоэпизоотическим мероприятиям комитета ветеринарии Псковской области Евгения Борисова.

«По рассказам матери пострадавшего ребенка, они прогуливались со своей собакой мимо пилорамы, когда на них выскочила разъяренная собака. Она покусала их питомца и укусила ребенка. После посещения больницы, мама сообщила о случившемся в комитет по ветеринарии и мы выехали, чтобы взять у нападавшей собаки анализы на бешенство. К этому времени семья устранила пса. А проба подтвердила у него заболевание инфекцией», – сообщила Евгения Борисова

Как сообщили в ведомстве, ребенку сделаны необходимые уколы и он отпущен домой.Питомец пострадавшей семьи не заразился бешенством, но собака остается на изоляции вместе с главой семейства и под присмотром специалистов.