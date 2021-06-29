Псков стал 2-м в рейтинге бюджетных авианаправлений июля с вылетом из Москвы

.

В топ-10 бюджетных авианаправлений в июле из Москвы вошел Псков. Город занял 2 место. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

При составлении рейтинга учитывались данные билетов, оформленных после 15 июня, с датами перелета с 1 по 31 июля.

Во главе списка недорогих авианаправлений на июль с вылетом из Москвы находится Брянск. Чтобы полететь туда, путешественники заплатят в среднем 913 рублей в одну сторону. На следующей строке расположился Псков. Средний чек за перелёт в одну сторону составит 3 088 рублей. Замыкают тройку лидеров Чебоксары, долететь до них в среднем удастся за 3 125 рублей.

Липецк, Санкт-Петербург, Ульяновск, Саранск, Назрань, Владикавказ и Нижний Новгород также вошли в рейтинг самых бюджетных направлений с вылетом из Москвы в июле. В среднем путешественники заплатят не более 4 000 рублей в одну сторону, чтобы отправиться в эти города.