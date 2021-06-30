Псковичи пожаловались на прекращение продажи школьных проездных в июле и августе

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Житель Пскова пожаловался на отсутствие льгот на проездные билеты для школьников в июле и августе. В покупке проездного мужчине отказали сотрудники кассы "Псковпассажиравтотранс". Об этом пскович сообщил на сайте губернатора Псковской области.

«От того, что дети в эти месяцы не учатся, они перестают быть школьниками? Они самостоятельно зарабатывают в бюджет семьи и могут позволить себе ездить по взрослым тарифам?», - возмущается пскович.

Жители города просят администрацию Пскова в кратчайшие сроки пересмотреть решение о прекращении продажи школьных проездных.