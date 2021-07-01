Псковичи пожаловались на кондуктора, доведшего безбилетного ребенка до слез

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Пассажиры утреннего маршрута автобуса №3 пожаловались на кондуктора, которая довела несовершеннолетнего ребенка до слез из-за отсутствия наличных для оплаты проезда. Об этом псковичи сообщили в редакцию «Комсомольской правды в Пскове». Причина инцидента в том, что 1 июля перестали действовать школьные проездные карты для оплаты проезда.

«Кондуктор с фамилией Морякова наругала ребенка из-за того, что у малышки не хватило несколько рублей на проезд. Она не могла расплатиться и школьной картой, так как они с июля оказались не действительны. А кондуктор ее еще и терроризировать стала, что девчушка аж расплакалась. Кто это вообще придумал, что школьник перестает быть школьником в июле?», - комментирует псковичка, ехавшая в автобусе.

По словам очевидцев произошедшего, вместо того, чтобы сразу по закону разрешить ребенку доехать до своей остановки, кондуктор продолжала учить девочку «морали и нравственности». Хотя сама не реагировала на предложение надеть маску, несмотря на напоминания горожан о сложной эпидобстановке в регионе.

С 7 марта 2021 года в силу вступил Федеральный закон, по которому кондуктор теперь не имеет право высадить несовершеннолетнего безбилетника.

Как сообщили псковичи, после очередного недовольства кондуктора в адрес девочки, они сами заплатили за ребенка. Но и это не остановило кондуктора от чтения ликбезов всему автобусу.