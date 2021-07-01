Городской пляж Пскова прошел повторные исследования по СанПиНу

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Состояние воды на 1 июля в реке Великой на городском пляже Пскова соответствует требованиям СанПиНа по микробиологическим показателям. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

С его слов, результаты новых заборов воды показали соответствие гигиенических нормативов. «Как раз погода соответствует, можно купаться», - заявил Александр Нестерук.

Ранее в Роспотребнадзоре запретили купание на городском пляже Пскова. По мнению главного санитарного врача региона, погодные условия и стоки, попадающие в реку, могли изменить качество воды в лучшую сторону. «Может, кто-то что-то на поля вывозил, и могло попасть в воду. А потом ситуация нормализовалась. Река достаточно длинная. Считается, на самоочищение нужно порядка 50 км. Все, что до острова, даже чуть выше, может повлиять на бактериологическое качество воды», - пояснил Александр Нестерук.