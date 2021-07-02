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Общество2 июля 2021 11:01

Беременной псковичке выплатили пособие после вмешательства прокуратуры

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Права на получение выплаты по беременности и родам восстановили жительнице Пскова после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Расчет пособия псковичке был выплачен Псковским региональным отделением Фонда социального страхования России с учетом неполного рабочего времени. Согласно закону выплата должна определяться иначе: если гражданину установлен режим неполного рабочего дня, то средний дневной заработок определяется с учетом полного рабочего дня.

Руководителя отделения фонда обязали произвести перерасчет размера пособия по беременности и родам. По итогу жительница Пскова получила 22 тысячи рублей.