Вор-рецидивист, промышлявший кражами люков, задержан в Острове

.

В Острове с поличным задержали похитителя люков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 3 июля в Острове полицейский-водитель дежурной части старшина полиции Эдуард Акопян ехал по городу в служебном автомобиле. Ему показался подозрительным мужчина, который вез что-то на тачке. Сотрудник полиции остановил водители и поинтересовался, что он перевозит ночью.

Оказалось, что мужчина вез в тачке чугунную крышку люка ливневой канализации.

Сотрудники полиции выяснили, что 58-летний безработный житель Острова разбивал крышки на территории заброшенного склада и в виде лома сдавал их в пункт приема металла. Он подозревается в хищении десяти крышек ливневой канализации на улице 1-го Мая в Острове. Причиненный ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Житель Острова дал признательные показания.

Сейчас руководством ОМВД России по Островскому району рассматривает вопрос о поощрении Эдуарда Акопяна за задержание похитителя.