В Пскове улетевший из окна попугай попал в руки похитителей

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Стало известно возможное местоположение улетевшего из дома 3 июля попугая. Из расследования хозяйки выяснилось, что птица находится в руках жительницы Пскова, которая не спешит отдавать её законным хозяевам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из поста хозяйки попугая в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, в минувшую субботу попугай Тоша вылетел из окна квартиры. Хозяева распространили информацию о случившемся в группах в социальных сетях в надежде, что питомец найдется. Однако до этого момента вестей о Тоше не было.

5 июля на связь с владелицей попугая вышел мужчина, который видел птицу по адресу Балтийская, 16 а, 2 подъезд.

В 8 вечера воодушевлённые хозяева обыскали все дворы Балтийской улицы. К счастью, семья попугая Тоши нашла девочек, по словам жильцов, игравших с попугаем. Хозяйка начала задавать вопросы о попугае, из-за чего одна из юных псковичек растерялась, а в конечном итоге сказала, что сможет вернуть попугая завтра.

В этот момент из подъезда вышла мама девочки. Дочь сразу представила маме хозяев Тоши. Женщина поменялась в лице и отошла говорить по телефону.

Хозяевам попугая не удалось услышать полный разговор, однако в нём фигурировало слово «птица». Вскоре подозрительная женщина забрала девочку с собой и исчезла.

Хозяева так и не дождались тех, кто причастен к краже Тоши. Неравнодушные жители помогли семье попугая посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как девочки гоняют попугая кепками по подъезду.

Хозяева подозревают, что попугая могли оставить себе, кому-то отдать или продать.

«Пробудите свою совесть и верните, если вы его продали, скажите кому вы его продали, если вам нужны деньги, мы готовы заплатить. Я не знаю на 100% процентов, забрали они птицу себе или же отпустили, потому что по камерам так и не понятно. Но вся эта история не очень приятная и вызывает подозрения», - отчаивается хозяйка попугая Тоши.