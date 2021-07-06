Актриса Юлия Пересильд рассказала журналу Glamour об «особенном городе» Пскове

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О том, каким разным может быть Псков, за что его любить и почему, Юлия Пересильд поделилась в материале журнала «Особенный город».

По словам актрисы, Псков уникален своим многообразием. При кажущейся на первый взгляд суровости и неулыбчивости, на самом деле город и его жители — с настоящим северным характером.

«Псковичи — люди гордые, независимые, так исторически сложилось», - восхищается земляками Юлия Пересильд.

Отмечает актриса и псковскую погоду.

«Летом он теплый, солнечный, здесь высокое небо. Зимой — холодный и закрытый. Осенью — очень яркий», - не скупится на описание города псковичка.

По мнению знаменитости, с 1990-ых Псков сильно изменился. И поменялся он в лучшую сторону.

«Раньше Псков был такой немножко полуразрушенный. Сейчас у нас прекрасный Финский парк <... >, где можно погулять с детьми и кататься на велосипедах», - отмечает актриса.

«Моим любимым местом всегда был Троицкий собор в самом центре, он им и остался, и чувства стали только сильнее», - делится сокровенным Юлия Пересильд.

«Приезжая во Псков, я чувствую, что мне хорошо, что это моя родная земля. Я очень скучаю, когда подолгу там не бываю. Скучаю по людям, которые там остались», - с теплом отзывается знаменитая актриса о родном городе.

Прошедшие выходные Юлия Пересильд с детьми провела в Пскове, побывала на Талабских островах и в Изборске.