Самые необычные вакансии выделены в Пскове

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Редкие летние вакансии названы в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Так, в число необычных предложений работы попали инструктор по стрельбе из лука, оценщик техники, бизнес-тренер, инженер по метрологии и упаковщик сыров.

Крупнейшая ювелирная сеть России приглашает на работу оценщика техники. Ему нужно будет проводить дистанционную оценку предмета залогов ломбарда, удаленно поддерживать пользователей в вопросах проверки техники. Заработная плата - от 25 000 до 35 000 рублей.

Департамент ТВ рекламы Псковской области в поиске менеджера по продажам рекламы. Зарплата такого специалиста составит 40 000 рублей. Менеджер должен будет развивать и поддерживать активную клиентскую базу. Телефонные переговоры и встречи с клиентами - прямые обязанности.

Псковское производство зовет на работу упаковщика сыров. Обещанная зарплата - от 42 000 до 46 000 рублей до вычета налогов. Эта сумма выше средней предлагаемой зарплаты в Псковской области на 13%. Работник должен будет укладывать сыр в упаковку, следить за маркировкой, отбраковывать нестандартные по весу, внешнему виду и качеству упаковки с продуктом.

Станочник деревообрабатывающих станков требуется российско-немецкому мебельному предприятию. Зарплата составит от 40 000 до 45 000 рублей до вычета налогов.

Инженера по метрологии ищет государственный региональный центр Псковской области. За 35 000-40 000 рублей на руки специалист должен будет проводить поверку механических средств измерений, электрических и радиотехнических.

Более того, в Пскове открылась вакансия инструктора по стрельбе из лука с оплатой труда от 20 000 рублей на руки. В его обязанности входит обучение стрельбе в лучно-арбалетном тире; обеспечивание правил безопасности при проведении занятий; подготовка мишенного оборудования и снаряжения к занятиям; ведение планов тренировок и учет результатов.

Бизнес-тренера приглашает на работу агенство судебного взыскания. Заработная плата - от 30 000 рублей на руки.

Специалисты отмечают, что в июне в Псковской области по сравнению с маем увеличилось количество вакансий в сфере рабочего персонала на 63%. Также стало больше предложений работы в сфере производства (на 60%) и медицины (на 48%).