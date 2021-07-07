Музыка над Изборском: фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет 10 и 11 июля

.

Известные псковские барды и поэты, а также гости и участники фестиваля выступят в Нескучном садике Изборска 10 и 11 июля. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте музея-заповедника «Изборск».

Мелодии авторских песен начнут звучать над древним Изборском с 13.00.

Организаторы отмечают, что каждый год фестиваль - праздник для души.

«"Изборская крепость" - это всегда интересная и насыщенная культурная программа, яркие и незабываемые эмоции, творческие дебюты», - уверяют сотрудники музея-заповедника.

Мероприятие согласовано с Роспотребнадзором и пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.