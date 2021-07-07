Как спасти питомцев от жары рассказала псковская зоозащитница

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Как облегчить страдания домашних животных в аномальную жару рассказала руководитель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова, пишет ПАИ.

Как говорит зоозащитница, гладкошерстных собак не следует полностью погружать в воду - могут испугаться. А вот смачивание мокрым полотенцем лап, живота и ушей охладит вашего друга.

«Голову ни в коем случае нельзя — на мокрую обеспечен солнечный удар», - предупредила Вера Короткова.

Помимо этого, можно взять питомца с собой на речку. Однако не стоит насильственно погружать питомца в воду: животное должно само зайти в воду так, как ему будет комфортно.

«Погружать их под воду полностью, так, что одни уши торчат, нельзя», - запретила зоозащитница.

Вера Короткова также предупредила, что жара - время распространения кожных заболеваний. В группу риска попадают породы, подверженные грибковым заболеваниям: длинношерстные и шарпеи. Чтобы спасти их от изнуряющей жары, смачивать полотенцами стоит только участки без складок и длинной шерсти.

«На Северо-Западе это особенно актуально, где влажность воздуха высокая. Бактерии моментально распространяются, хоть мы этого не видим. В густой шерсти они поедают кожу, накладывается инфекция. Могут возникнуть опрелости», - добавила Вера Короткова.

Легче переносят жару кошки. Чтобы помочь грациозным питомцам, будет достаточно немного смочить подушечки лап и животик. Также коту поможет небольшой вентилятор или кондиционер.

Ранее Вера Короткова рассказала о том, как защищают животных от жары в приюте.