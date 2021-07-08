В Псковской области отремонтируют дорогу к границе с Эстонией

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До конца августа 2023 года в Псковской области закончат ремонт автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск. Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В первую очередь будут проведены ремонтные работы на участке дороги с 19-го по 23-й км, примыкающем к федеральной трассе А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонией.

Один из четырех участков дороги длиной более 4 км будет приведен в порядок уже в этом году.

Ремонт дороги проведется в несколько этапов: расчистка полосы овода от кустарника, срез старого покрытия проезжей части, планировка откосов. кюветов, водоотводных канав. Далее - восстановление укрепленной части обочин и виражей, ремонт асфальтобетонного покрытия, укреплением обочин. Кроме того, дорожники отремонтируют пересечения, примыкания и съезды, водопропускные трубы и автобусные остановки, заменят барьерное ограждение и нанесут разметку.

Дорога граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск - главный способ добраться до одного из главных культурных памятников Псковской области - Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.