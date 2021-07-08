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Здоровье8 июля 2021 13:58

«Питание по талонам»: слухи из TikTok о запрете продажи продуктов без прививки развенчали в Пскове

В фейке упомянули даже алкогольную продукцию
Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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В социальной сети «TikTok» все большее распространение получает слух о том, что без прививки от коронавируса люди не смогут покупать в магазинах продукты и алкоголь. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Слухи прокомментировал председатель комитета по экономике Псковской области Андрей Михеев.

«Среди организаций, осуществляющих розничную торговлю алкоголем на территории региона, а также среди организаций торговли подобных ограничений нет», - заявил Андрей Михеев.

Напомним, TikTok не является официальным источником информации.