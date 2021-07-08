Фатальными осложнениями страшен COVID-19 в жару для пожилых псковичей

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Осложнения, связанные с аномальной жарой, могут обернуться летальным исходом для пациентов с коронавирусом. Особо опасны осложнения ковида для пожилых псковичей. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Доктора напоминают, жара увеличивает риск образования тромбов в сосудах. Вместе с этим коронавирус протекает с повышенным тромбообразованием.

«Жара и ковид — это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов», — отметил медэксперт.