Поражаюсь глупой упертости администрации Пустошкинского района — Ведерников

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Муниципалитет Пустошкинского района не справился с исполнением национальных проектов. Шесть раз он не смог провести конкурс по линии ФКГС. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по исполнению национальных проектов 8 июля.

«Поражаюсь непрофессионализму и глупой упёртости администрации Пустошкинского района», - заявил глава региона.

«Мало того, что муниципалитет фактически лишил новых объектов жителей района, так он ещё и деньги не возвращает. Ситуация абсурдная», - поразился Михаил Ведерников.

По словам губернатора, деньги, которые предназначались на строительство новых объектов, должны были быть возвращены в федеральный бюджет еще весной.

Михаил Ведерников добавил, что своими действиями администрация Пустошкинского района мешает улучшать качество жизни населения добросовестным коллегам.

«Нонсенс, когда глава поселения начинает раздавать поручения председателю областного комитета, требовать поправить документацию и согласовать изменения с ним. Вы что там употребляете? Уверяю, такое отношение к своим обязанностям будет иметь зеркальный ответ, - заявил Михаил Ведерников. - Если вы не можете порядочно поступать с деньгами, будете жить по остаточному принципу, а мы сделаем все, чтобы люди узнали, почему в этом районе происходит именно так».

По поручению губернатора действия администрации Пустошкинского района получат правовую оценку прокуратуры. Как сказал глава региона, возможно судебное разбирательство.