Два контейнера установил регоператор в Крестовском переулке в Пскове

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – филиал ООО «Экопром» установил два контейнера рядом с ликвидированной контейнерной площадкой в Крестовском переулке возле дома № 20. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Ранее возле дома № 18, согласно письму управления городского хозяйства, в связи с нарушением норм содержания была ликвидирована контейнерная площадка. В результате этого на данном месте начала образовываться стихийная свалка, что вызвало недовольство граждан.

Сегодня в связи с включением в реестр мест накопления ТКО на территории Пскова контейнерной площадки по адресу Крестовский переулок, у дома № 20, регоператор убрал весь мусор и выставил два контейнера объемом 1,1 кубометра. Теперь вывоз мусора с данной территории будет опять возобновлен и будет производиться согласно прежнему графику.