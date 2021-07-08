100 псковских предприятий захотели организованно привить сотрудников от коронавируса

Организованно привить сотрудников от коронавируса на рабочих местах пожелали около 100 предприятий Пскова. Об этом сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

По этой причине сотрудники медучреждений составили лист ожидания, так как привить всех одновременно невозможно. Централизованно вакцинировать сотрудников захотели предприятия, на которых работают от 50 до 400 человек. Первые в списке на прививку от ковида - швейная фабрика «Славянка», Псковские тепловые сети и Горводоканал.

Отмечается, чт вакцинация крупных предприятий займет несколько дней. На заводах и фабриках врачи проводят по 2-3 часа.

Согласно заявлению Галины Невалённой, недостатка в заявках нет.