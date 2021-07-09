Дорожный знак упал на ребенка в Пскове

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5 июля в деревне Борисовичи дорожный знак упал ребенку на ногу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из жалобы псковички на сайте губернатора Псковской области.

По словам мамы мальчика, ребенок гулял на детской площадке по улице Пражская, 8/12. Во время прогулки мальчик дотронулся до знака, стоящего рядом с площадкой. После этого дорожный знак вместе со стойкой упал на ногу юному псковичу.

В приемном покое детской областной больницы врачи диагностировали 4 резаные раны по 10см каждая на тыльной стороне правой стопы.

«Знак упал в 4 см от пальцев ног! Страшно представить, что было бы, если бы удар пришёлся по жизненно важным частям тела!», - заявляет псковичка.

Как сообщает мама пострадавшего мальчика, знак до сих пор продолжает лежать на территории детской площадки.

«Убрать его или починить никто не торопится. Края самого щита очень острые, как бы ещё беды не было», - переживает жительница Пскова.

Обеспокоенная псковичка заявляет, что качество установки всех знаков в ЖК Европа крайне низкое, а устранение недостатков носит лишь кратковременный характер.

Псковичи просят незамедлительно провести проверку по данному факту.