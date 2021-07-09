«Парниковый эффект»: знойная погода ожидает псковичей в выходные

.

10 и 11 июля в Псковской области сохранится аномально жаркая погода до +34. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В северных районах региона местами возможны кратковременные дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщает Псковский гидрометцентр.

В выходные южный ветер будет дуть слабо. Температура днем в Пскове будет держаться в пределах +32...+34. Дождей не ожидается.

В Великих Луках чуть меньше: +31...+33. Также без осадков.

Ночью в выходные в Псковской области прогнозируют +15... +20. По словам синоптиков, антициклон, центр которого между Минском и Орлом, установился на всех высотах и продержится до 16 июля.