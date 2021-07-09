«Вода морковного цвета»: псковичи пожаловались на ржавчину из-под крана

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Жители Порхова выразили недовольство ржавой водой, которая течёт из-под кранов летом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из жалобы жителей города на сайте губернатора Псковской области.

По словам жителей дома номер 6 на улице Молодёжной в Порхове, пользоваться водой зачастую невозможно, несмотря на снабжение дома центральным водопроводом.

«...из крана периодически течёт вода морковного цвета. Особенно часто это происходит летом, ржавая вода течёт по несколько дней подряд, причём в последнее время ситуация ухудшается», - жалуется псковичка.

Как сообщают жители Порхова, сотрудники местного водоконала решать проблему не торопятся: проведение ремонтных работ или изношенность водопровода - типичные ответы проживающим на Молодёжной, 6.

«Сейчас стоит жаркая погода, а мы живём в антисанитарных условиях, невозможно принять душ и постирать, а о том, чтобы использовать эту воду для питья и приготовления пищи, и речи быть не может», - жалуются жители Порхова.