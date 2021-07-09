Для спасительных поездок на речку подопечные «Зоозащиты» ждут автоволонтеров

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Жителей Пскова просят помочь спасти от жары бездомных собак из приюта «Лесопилка». Об этом сообщает руководитель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

«Собаки лежат пластом. Вчера весь день кого-то обливали, кого-то купали. От еды все отказываются. Находиться на солнце просто невозможно. Двух собак вчера реально спасали», - поделилась зоозащитница.

Вера Короткова добавила, что волонтеры с машинами необходимы из-за неблизкого расположения реки. Как сообщает руководитель приюта, недавно одной из собак стало плохо по пути на речку, несмотря на молодой возраст и предварительное охлаждение водой.

«Пешком нельзя. Кто готов пожалеть собаку и не пожалеть свою машину - просто мегадобрый Человек», - отметила Вера Короткова.

Собаки ждут помощи по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7. Желающим сделать доброе дело советуется взять сменную одежду и комфортную обувь.

Напомним, ранее Вера Короткова рассказала, как облегчить страдания домашних животных в жару.