Медвежья услуга: псковичка доставляет дискомфорт соседям своей любовью к животным

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Жительница Пскова пожаловалась на соседку, которая безграмотно заботится о животных, создавая антисанитарные условия в подъезде. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из жалобы женщины на сайт губернатора Псковской области.

По словам псковички, любовь её соседки номер 1 - птицы. Их она кормит прямо со своего балкона. Из-за такой заботы жителям дома на Алтаева, 3 приходится страдать от утренних криков птиц и наблюдать следы их повсеместного помета.

«В тёплое время года это становится настоящей проблемой, т.к. в квартире душно и окна приходится открывать. У нас двое маленьких детей и каждый день они просыпаются в это раннее время из-за стаи орущих под окном соседки птиц (чайки, голуби, галки)», - жалуется псковичка.

Кроме того, любительница фауны располагает в подъезде собак и строит для них будки прямо под балконом первого этажа.

По словам жильцов дома, никакие просьбы усмирить свою любовь на зоозащитницу не действуют.