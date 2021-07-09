Канал нелегальной миграции украинцев выявили в Псковской области

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Деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконную миграцию граждан Украины из Белоруссии в Россию, пресекли в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.

По данным пресс-службы, два жителя Себежа 39 лет и 31 года обещали нелегальным мигрантам помочь успешно пересечь государственную границу. Сейчас все нарушители задержаны, привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы и покинули территорию России.

Себежский районный суд признал организаторов нелегального миграционного канала виновными. После раскаяния и активного содействия следствию одного из преступников лишили свободы на три года условно и выписали штраф в размере 40 тысяч рублей, второй же обязан выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.