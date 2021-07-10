Возмещение ущерба от урагана получат жители Псковской области, подав заявление до 12 июля включительно

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Жители Дедовичского, Невельского, Островского, Куньинского, Себежского и Великолукского районов, а также Великих Лук могут обратиться за получением частичной компенсации ущерба, нанесенного ураганом в конце июня, до конца рабочего дня 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Оказать поддержку пострадавшему населению указанным районам поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Для получение компенсации на восстановление домов, находящихся в частной собственности, нужно подать заявление в администрацию своего района. При себе необходимо иметь паспорт и, по возможности, фото- и видеоматериал, на котором видны повреждения строений.

Размер компенсации определяется администрацией в индивидуальном порядке. Максимальная возможная сумма выплаты - 50 тысяч рублей.

Напомним, после сильных июньских ураганов без света остались ряд населённых пунктов, а также оказались повреждены здания и дороги.