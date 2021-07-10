Новая эпидемия: карантин из-за распространения африканской чумы свиней введен в Псковской области

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Очаг африканской чумы свиней выявлен в Порховском районе. В связи с этим глава региона Михаил Ведерников подписал указ о введении ограничительных мероприятий на данной территории. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам губернатора Псковской области, в регионе складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в отношении распространения африканской чумы свиней. До этого массовое заражение вирусом было выявлено в Дедовичском, Порховском и Стругокрасненском районах. Четвёртый очаг самый крупный – более 30 тысяч свиней потенциально заражены и будут уничтожены.

«С предельной осторожностью сейчас нужно делать всё, что касается свиноводства, как в рамках личных подсобных хозяйств, так и на крупных промышленных площадках. Обратите внимание, что отдельные случаи заражения были выявлены и в Псковском районе», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Согласно указу губернатора, ограничительные мероприятия введены как в эпизоотическом очаге, так и на угрожаемой зоне и зоне наблюдения.