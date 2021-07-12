Большинство родителей псковских школьников могут не подавать заявление на выплату пособий в августе

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Большинство псковских семей с детьми от 6 до 18 лет могут не оформлять заявление на выплату «президентских» пособий. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ПФР.
У тех, кто получал выплату в прошлом году, заявления сформируются автоматически, согласно имеющимся в Пенсионном фонде данным, а после появятся в личных кабинетах родителей на Госуслгах.
Родителям, получившим деньги в 2020 году, потребуется лишь проверить актуальность информации и подтвердить согласие на дальнейшую обработку заявления.
Напомним, для оформления заявления требуются следующие данные: ФИО и СНИЛС родителя, сведения о детях - СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-то данные устарели, родители легко смогут изменить информацию.
Прием заявлений начнется с 15 июля и продлится до конца октября.
Родители детей от 6 до 18 лет могут оформить заявление как на портале Госуслуг, так и в любой клиентской службе Пенсионного фонда.
По предварительным данным, право на разовую выплату имеют более 88 тысяч псковских школьников.
У тех, кто получал выплату в прошлом году, заявления сформируются автоматически, согласно имеющимся в Пенсионном фонде данным, а после появятся в личных кабинетах родителей на Госуслгах.
Родителям, получившим деньги в 2020 году, потребуется лишь проверить актуальность информации и подтвердить согласие на дальнейшую обработку заявления.
Напомним, для оформления заявления требуются следующие данные: ФИО и СНИЛС родителя, сведения о детях - СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-то данные устарели, родители легко смогут изменить информацию.