Большинство родителей псковских школьников могут не подавать заявление на выплату пособий в августе

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Большинство псковских семей с детьми от 6 до 18 лет могут не оформлять заявление на выплату «президентских» пособий. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ПФР.

У тех, кто получал выплату в прошлом году, заявления сформируются автоматически, согласно имеющимся в Пенсионном фонде данным, а после появятся в личных кабинетах родителей на Госуслгах.

Родителям, получившим деньги в 2020 году, потребуется лишь проверить актуальность информации и подтвердить согласие на дальнейшую обработку заявления.

Напомним, для оформления заявления требуются следующие данные: ФИО и СНИЛС родителя, сведения о детях - СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-то данные устарели, родители легко смогут изменить информацию.

Прием заявлений начнется с 15 июля и продлится до конца октября.

Родители детей от 6 до 18 лет могут оформить заявление как на портале Госуслуг, так и в любой клиентской службе Пенсионного фонда.

По предварительным данным, право на разовую выплату имеют более 88 тысяч псковских школьников.

У тех, кто получал выплату в прошлом году, заявления сформируются автоматически, согласно имеющимся в Пенсионном фонде данным, а после появятся в личных кабинетах родителей на Госуслгах.

Родителям, получившим деньги в 2020 году, потребуется лишь проверить актуальность информации и подтвердить согласие на дальнейшую обработку заявления.

Напомним, для оформления заявления требуются следующие данные: ФИО и СНИЛС родителя, сведения о детях - СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-то данные устарели, родители легко смогут изменить информацию.