Стать настоящим воином: мастер-класс по средневековому бою проведут в Пскове

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Мастер-класс по реконструкции и фехтованию оружием состоится в Пскове 17 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в городском Молодёжном центре.

С помощью мастеров псковичи смогут овладеть историческим средневековым боем, историческим европейским средневековым искусствам, а также спортивным мечом. Помимо этого, жители города послушают лекцию по стрельбе из лука. На ней расскажут, какие техники позволяли средневековым воинам одерживать победу.

Мероприятие организует руководитель псковского клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден» Игорь Бухаров.

Место встречи - площадка у Молодёжного центра на улице Максима Горького, 15. Начало в 16:00.