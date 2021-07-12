Череда жертв огненной стихии: жилые дома, машины и сараи пострадали от огня на выходных в Псковской области

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В минувшие выходные на территории Псковской области было зафиксировано 6 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Жительница деревни Боровко Куньинского района лишилась дома и сарая из-за нарушения правил безопасности при курении. Пожар забрал дом жительницы деревни 11 июля в 14:50.

В этот же день в 21:59 в Новоржевском районе в деревне Кисляково сгорел «Рено Логан». Причиной возгорания стала неисправность механизмов узлов автомобиля.

Позднее, в 00:03 в Невельском районе в деревне Мосеево рулон сена уничтожил огонь. Виной тому - неосторожное обращение со стихией.

10 июля в поселке Бежаницы на улице Советской в жилом двухквартирном доме из-за короткого замыкания электропроводки на чердаке огонь повредил кровлю.

В эту же субботу в Пскове на площади Ленина у дома № 3 в автомобиле «Ауди 80» огонь уничтожил моторный отсек. Причина - разгерметизация топливной системы.

В это же время в Новосокольниках на улице Рабочей в жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри. К плачевным последствиям привело неосторожное обращение хозяйки с огнем. Соседний жилой дом и 4 хозяйственные постройки удалось спасти.