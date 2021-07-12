Пройтись по утраченным переулкам и зданиям с псковским краеведом смогут желающие 17 июля

.

17 июля в 15:00 в Псковской областной научной библиотеке состоится встреча с псковским краеведом Александром Окуневым. Об этом сообщили в библиотеке.

Популяризатор псковской истории расскажет о себе, своих творческих интересах и общественной деятельности, также представит свои сборники 2021 года издания.

Кроме того, желающих приглашают на авторскую экскурсию «Губернский период Опоцкого конца. Утраченные переулки и здания губернского периода в окрестностях церквей Николы со Усохи и Василия на Горке», которую проведет Александр Окунев.

Записаться можно по телефону: 72-84-06.