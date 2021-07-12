Впервые экспозиция о староверах откроется в Псковском музее-заповеднике 16 июля

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Посетить выставку «Псковские староверы – хранители культуры Святой Руси» можно будет с 16 июля в Псковском музее-заповеднике. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Желающие познакомятся с духовной культурой и историей старообрядцев; рассмотрят книжно-рукописное наследие старообрядцев, а также старообрядческое медное литье: иконы, киотные и тельные кресты, складни.

Отдел старинных изделий из ткани представит к вниманию посетителей русскую народную и моленную одежду конца XIX – начала XX в.

Углубиться в феномен старообрядчества можно будет во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).