Коммерческая недвижимость подорожает в Пскове

.

В эфире программы «Новости новостроек» на радиостанции «Седьмое небо» руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов спрогнозировал рост цен на коммерческую недвижимость в Пскове.

По словам Владислава Абрамова, сейчас цены ниже, чем обычно. А к осени прогнозируется их рост. По этой причине эксперт рекомендует вложиться в недвижимость прямо сейчас.

Также Владислав Абрамов рассказал слушателям, что обычно клиенты покупают небольшие помещения до 100 кв. м, так как в них нужно меньше вкладывать, а также их легче сдать в аренду.

Кроме того, эксперт добавил, что плюс новых проектов - наличие вместительных парковок.