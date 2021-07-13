Освежающие лайфкахи для псковских водителей: как спастись от жары

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По статистике, большинство мужчин Пскова работают водителями: управляют автобусами, возят людей в такси, между соседними городами или занимаются грузоперевозками. В жару их рабочее место находится прямо под солнцем. Как не получить тепловой удар в салоне транспорта и доехать до конца маршрута читайте в материале «Комсомольской правды в Пскове».

1. От освежающего воздуха до заболеваний – один кондиционер

Не секрет, что многие водители находят спасение от жары в кондиционере. Однако «кондей» способен нанести гораздо больше вреда, чем пользы. Так, злоупотребляя освежающим воздухом из машины, вы рискуете заработать невралгию тройничного нерва, головную боль или и вовсе вирусную инфекцию. Главный недостаток кондиционера - несменяемость воздуха и создание условий для размножения бактерий.

2. Не навреди: как правильно открыть окно, чтобы не продуло

«Профессиональные» проблемы водителей - это боли в левом ухе, задолженность левой ноздри и продутый бок - все из-за окна нараспашку. Чтобы избежать таких неприятностей, приоткрывайте одно из задних стекол - поток будет уходить в тыльную часть салона и возвращаться «отраженным» - так вы минимизируете риски заболеть и получить в глаза струю воздуха с песком или пылью. Имеет смысл также открывать окна для проветривания по диагонали от водителя к пассажирам.

3. Голому за рулем нельзя по закону

В знойный день водителю лучше отказаться от практичных темных цветов и отдать предпочтение светлой просторной одежде. Не лишним в жаркий день будет и наличие аксессуаров - солнцезащитные очки спасут ваше зрение от яркого солнца.

4. Холодная вода – ключ к счастливой поездке

В жару спасением для водителя станет бутылка со льдом. Перед рейсом нужно налить кипячёной воды в пластиковую бутылку и отправить её на ночь в морозилку. Если рейс предстоит быть длинным, можно запастись холодильной автосумкой.

5. Держи голову в холоде

Белую тряпочку, бандану или платок стоит положить с собой в поездку водителю. Ее можно будет смочить и положить на голову, а сверху, для надёжности, - головной убор.

6. Маленькие хитрости спасут от большой жары

На случай теплового удара вас выручит SOS-бутылка. Рецепт для восстановления организма чрезвычайно прост: в воду необходимо добавить на кончике ножа соль и сахар. Такая вода быстро восстановит организм и приведет в чувства.

Знание простых советов поможет псковским водителям защитить от жары себя, пассажиров и пешеходов, которым может стать плохо на пути.