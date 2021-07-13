Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Ледовом дворце Пскова

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С 13 июля сделать прививку от коронавируса можно в Ледовом дворце Пскова, пишет ПАИ.

По словам главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, на входе псковичей встречают волонтеры и администратор. После - заполнение анкет и первоначальное обследование. Медосмотр помогают проводить студенты медучилища. Будущие врачи измеряют давление, количество кислорода в крови и пульс. Только после этих процедур и краткого опроса медсестра с допуском делает пациенту прививку.

Согласно инструкции, вакцина хранится в специальном холодильнике.

В первую очередь в Ледовом дворце будут вакцинировать организованные коллективы. Однако псковичам, пришедшим самостоятельно, также поставят прививку.