90% гостей Изборского музея-заповедника составляют москвичи и петербужцы

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Посетители Изборска из Москвы и Санкт-Петербурга составляют 90% всех приезжающих. Об этом сообщила заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко.

«Псковичи тоже любят у нас бывать, чаще всего приезжают на выходные. После прогулки заходят в музейное кафе. Приезжают и гости из соседнего Великого Новгорода, Ижевска, Ростова-на-Дону и других городов», - поделилась Наталья Кальченко.

По её словам, туристический поток начинает восстанавливаться: в 2021 он заметно вырос по сравнению с 2020, однако по-прежнему не восстановился до значений допандемийного 2019.

За этот год Изборск посетили более 80 тысяч человек.

«Но люди и в пандемию находили возможность погулять по памятнику природы, подышать свежим воздухом там, где безопасно и нет большого скопления народа», - отметила замдиректора.