Сбитый на улице Розы Люксембург кот ищет хозяев

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В приют «Лесопилка» поступил чёрный кот, которого сбила машина на улице Розы Люксембург, недалеко от «Бинго». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из поста в официальной группе приюта.

Пострадавшее животное было найдено у обочины. Неравнодушные прохожие отвезли кота к ветеринару. Удар машины пришелся по голове животного. Врач диагностировал черепно-мозговую травму.

Предполагается, что пострадавший кот - домашний, так как в указанном районе не раз были замечены питомцы на самовыгуле.

«А пока кот лежит в приюте, получает медикаменты, на нас шипит... »,- рассказывают сотрудники приюта.

«Хозяин, отзовись!», - просят зоозащитники.

Кот ждет своих хозяев на улице Новгородской, 7. Телефон для связи: 89113623125.