Псковичам снова запретили купаться на городском пляже

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Вода из Великой в районе центрального пляжа Пскова снова не соответствует требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По результатам исследований взятые показатели не соответствуют СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Напомним, впервые за долгое время 1 июля на городском пляже купание было разрешено.

По словам главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, качество воды могло измениться из-за погодных условий и стоков, попадающих в реку.