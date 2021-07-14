Около 600 псковских школьников получают дополнительное образование

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Около 600 детей школьного возраста обучаются на дополнительных программах в Пскове. Об этом сообщил директор Псковского областного центра развития одарённых детей и юношества Юрий Гулин.

Как сообщил директор центра, дети получают образование и летом - в школьных и оздоровительных лагерях, а также в мобильном кванториуме в Великих Луках.

«Псковский центр одарённых детей существует больше 20 лет. Его основная задача – дать дополнительные и углубленные знания, подготовить детей к исследовательской и проектной деятельности, олимпиадам, всероссийским конкурсам», - подчеркнул Юрий Гулин.