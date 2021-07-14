«Ласточки» между Псковом и Санкт-Петербургом начнут курсировать в ночное время с 16 июля

.

Скоростные поезда «Ласточка» вновь будут ходить по пятницам в ночное время. Такое расписание было в допандемийное время. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

С Балтийского вокзала Санкт-Петербурга «Ласточка» будет отправляться в 23:30 и прибывать в Псков в 3:00. Поезд проследует с остановками в Гатчине, Луге, Плюссе и Стругах Красных. В пути пассажиры проведут 3 часа 30 минут.

Из Пскова «Ласточка» будет уходить в 22:40. А в 2:10 пассажиры уже прибудут на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга.

До 27 августа будет курсировать ночной поезд по пятницам.